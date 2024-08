Apple ha anticipato l' uscita dell' iPhone 16 e non è l' unica novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024)ha ufficializzato la data: i nuovi16 saranno presentati il prossimo 9 settembre con il consueto keynote dall’Park di Cupertino. Alle 19, ora italiana, inizierà l’evento che svelerà i migliori smartphonea Mela, l’Watch 10 e, probabilmente, anche la terza generazione di AirPods e AirPods Pro. Come di consueto, ad annunciare la presentazione è l’invito a stampa e sviluppatori dove l’azienda guidata da Tim Cook nasconde sempre qualche sorpresa sullein: questa volta il titolo è It's glowtime, che possiamo tradurre come «è tempo di brillare». Un riferimento che, visto anche il particolare disegno del logo, sottintende qualchesu Siri eIntelligence insu16.