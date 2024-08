Agli Us Open avanzano Musetti e Bronzetti eliminato Darderi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Lorenzoa New York. Il tennista di Carrara, 22enne, ha superato il primo turno degli Usmaschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena da ieri sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’azzurro, numero 18 del mondo e del seeding, ha sconfitto al debutto il gigante statunitense Reilly Opelka, col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-1 7-5.ha rimontato il quarto parziale dal 5-2 per l’americano. In particolare sul 3-5 ha strappato il servizio all’avversario, recuperando da 0-40 e annullando allo statunitense ben 5 set-ball. Al secondo turno l’azzurro sfiderà Miomir Kecmanovic, che ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka, costretto al ritiro all’inizio del quinto set. Al momento dello stop il serbo conduceva per 7-6 (2) 2-6 5-7 7-5 1-0.