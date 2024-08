Un posto al sole trama 26 agosto 2024 | Michele preoccupato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roberto Ferri sarà deciso a prendere in mano le redini di Radio Golfo 99, come annuncia ladi Unalrelativa alla puntata che andrà in onda lunedì 26. L'imprenditore, di recente, dopo aver appreso da Marina che Chiara Petrone fosse intenzionata a vendere l'emittente radiofonica per ricavare denaro da destinare alla ristrutturazione dei suoi alberghi, si è subito lanciato nell'affare ed è riuscito ad acquistare la Radio, provocando l'ira di Filippo. Quest'ultimo, in particolare, ha accusato suo padre di voler comprare l'emittente solo per vendicarsi della sua decisione di non farlo partecipare alla trasmissione diper parlare della vicenda del piccolo Tommaso.