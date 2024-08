Ultimatum di Orlando a Elly | decidi o ritiro la candidatura Pesa il no di Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) La pentola a fuoco lento, sta per arrivare alla giusta temperatura. È la tecnica per bollire la rana, una metafora poco ortodossa, che qualche volta viene usata anche in politica. In pratica lo stato d'animo di Andrea, lasciato a candire in Liguria, nel totale silenzio di Roma. Persino la segretaria del Pd andando in vacanza, si è dimenticata di lasciare istruzioni sul destino del suo collega di partito, che da due mesi aspetta il via libera alla suaalla successione di Giovanni Toti. Un imprimatur che naturalmente non è mai arrivato. Così l'ex ministro ha dovuto subire l'onta di vedersi affiancato dall'uomo di Giuseppe(oltre che dall'ex grillino Nicola Morra) il senatore violinista Luca Pirondini, messo in campo dal M5S per ostacolargli la corsa, per stremarlo e costringerlo alla resa.