Ue-Onu contro legge afghana sulle donne

(Di lunedì 26 agosto 2024) 18.52 "L'Unione Europea è sconvolta dal decreto recentemente emanato dai talebani, la cosiddetta 'sulla propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio'". Così il responsabile Ue per la politica estera, Josep Borrell. Il decreto conferma "le severe restrizioni alla vita degli afghani imposte dai talebani, tra cui i codici che impongono alledi coprire il corpo e il viso in pubblico. Inoltre, il decreto impone che le voci dellenon debbano essere ascoltate in pubblico". L'Onu: "E' angosciante".