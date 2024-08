Telegram il ceo Pavel Durov resta sotto custodia Macron | L’arresto non è un atto politico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Parigi, 26 agosto 2024 – Mancata collaborazione. È questa l'accusa mossa a, il Ceo diarto sabato sera appena atterrato all'aeroporto Le Bourget fuori Parigi con un jet privato proveniente da Baku, in Azerbaigian. Da quanto spiegato da un portavoce della polizia francese è accusato di essere stato passivo e non aver collaborato in merito ai crimini informatici e finanziari commessi sulla sua piattaforma di messaggistica.dunque, mentrestessa – su X – ha fsapere di "rispettare le leggi dell'Ue, incluso il Digital Services Act: la sua moderazione rispetta gli standard del settore ed è in continuo miglioramento". "È assurdo affermare che una piattaforma o il suo proprietario siano responsabili dell'abuso di tale piattaforma.