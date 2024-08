Star Wars Outlaws la recensione | Ubisoft colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un solo colpo, quello che vale una vita. Kay Vess, la protagonista, ci vuole provare, anche se sulla sua testa pende un Marchio di Morte. Una nuova avventura immersa nell’arci-noto universo sci-fi creato da George Lucas, costruita con il beneplacito di Disney (che detiene i diritti della saga), sviluppata da Massive ed altri 10 studi sussidiaried edita da quest’ultima. La scelta del genere è ricaduta sull’action RPG di matrice open world, con una grande attenzione dedicata alla componente narrativa ed esplorativa. Disney ha suggerito solo il contesto in cui svolgere gli eventi, ossia il mondo della malavita spaziale (lambito in occasione dell’Impero). Il gameplay non giunge come completamente originale, e se avete giocato, in passato, ad altri titoli, noterete alcune somiglianze autorevoli.