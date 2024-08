Salerno | restyling lampo per la Canonica dell’Annunziata ma la Chiesa cade a pezzi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mentre le messe domenicali segnano il conto alla rovescia per il termine del mandato di monsignor Claudio Raimondo come priore della, la Giunta comunale ha intrapreso una ristrutturazione rapida dellache accoglierà il suo successore. In un’inedita dimostrazione di efficienza, l’amministrazione comunale ha stanziato 45mila euro per i lavori necessari a rendere abitabile l’alloggio destinato al nuovo priore. Nonostante lasia stata ristrutturata circa dieci anni fa, pare che l’abitazione a due piani non fosse in condizioni idonee. Per evitare che il futuro priore si trovasse senza un tetto, la Giunta ha deciso di intervenire d’urgenza, spostando bagno e cucina su un unico livello con pareti di cartongesso.