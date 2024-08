Premio Sele d’Oro Mezzogiorno l’Autonomia differenziata vista da Sud | giovedì 29 al via la 40^ edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) IIlcompie quaranta anni. Si terrà da29 agosto a sabato 7 settembre, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, la XLdelnato all’indomani del terremoto dell’Irpinia per accompagnare la ricostruzione post sisma. “Come sarà?da Sud”: è questo il tema al centro della manifestazione, organizzata dal Comune di Oliveto Citra e dall’EnteOdv, con il sostegno della Regione Campania e della Camera di Commercio di Salerno e con il patrocinio, tra gli altri, del Senato della Repubblica. Come ogni anno, saranno numerose le personalità del panorama politico, imprenditoriale, giornalistico, culturale e artistico italiano presenti a Oliveto Citra per il quarantennale dell’evento.