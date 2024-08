Norris da sogno Leclerc ritrova il sorriso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) A Monza, a Monza! All’improvviso la Ferrari si rianima e basta il podio di, accompagnato dal quinto posto di Sainz, a restituire un briciolo di ottimismo alla vigilia del Gran Premio d’Italia. Forse perché non se l’aspettava nessuno, eh. Charles. Nemmeno Carletto, in verità. "Sono piacevolmente sorpreso – ha raccontato il monegasco –. Da venerdì abbiamo faticato tanto, ma in gara abbiamo trovato il passo e ringrazio il team per una strategia perfetta. Siamo riusciti a passare davanti ai nostri avversari e a tenerli dietro. Sono molto felice di iniziare la seconda parte di campionato in questo modo. Il via? Sapevo che era una grande chance, non sapevo se poi in gara avrei avuto il passo per tenere dietro gli altri. Ripeto, non avrei mai creduto di arrivare sul podio. Monza? Non voglio sbilanciarmi, sarà fondamentale mettere davanti la macchina per coltivare una speranza.