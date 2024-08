Noi siamo pronti no a tattiche dilatorie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sulla partita dell’autonomia la Lombardia è pronta, assicura il presidente della Regione Attilio Fontana, che lancia un messaggio indirizzato a Roma e agli alleati della Lega. "Non è il momento di buttare la palla in tribuna ancora una volta – sottolinea –. Leche frenano il Paese lasciamole a un centrosinistra in difficoltà e sempre più incoerente con la propria storia recente sul tema dell’autonomia differenziata. Il Governo ha l’occasione per valorizzare il lavoro di quelle regioni che sanno assumersi la responsabilità della propria azione amministrativa e legislativa. Mi viene da dire, finalmente". Una replica alle dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani sull’attuazione dell’autonomia. "Noi di Forza Italia – ha spiegato Tajani – abbiamo detto che prima si fanno i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, in tutte le regioni, poi si fa l’autonomia".