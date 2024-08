Morti per caldo | l’Italia è tra i paesi più colpiti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un triste primato che riguarda il numero di decessi a seguito del, spetta tra gli altri anche al nostro paese ma perche? Negli ultimi anni, l’Europa ha affrontato ondate di calore senza precedenti, con un impatto significativo sulla salute pubblica. Uno studio recente pubblicato su ‘The Lancet Public Health’ mette in evidenza come, se non verranno adottate politiche climatiche più efficaci, i decessi dovuti alestremo potrebbero triplicare entro il 2100, colpendo soprattutto le regioni meridionali del continente.si trova in prima linea in questa preoccupante proiezione.mortale in Italia-Ansa-Notizie.comLo studio ha analizzato dati provenienti da 854 città europee e rappresenta la prima ricerca a stimare con tale dettaglio i decessi attuali e futuri legati alle temperature estreme.