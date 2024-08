Morgan torna su Instagram e attacca la ex Angelica Una fuori di testa

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024), noto cantautore italiano e personaggio spesso al centro dell’attenzione mediatica, èto a far parlare di sé con un nuovo sfogo su. Questa volta, il bersaglio delle sue parole è l’ex compagnaSchiatti, accusata dadi aver rovinato la sua carriera con accuse che lui definisce infondate. Il nuovo sfogo senza senso diIl ritorno disuè stato segnato da un post infuocato in cui l’artista si scaglia contro la sua ex compagna,Schiatti, che lo ha denunciato per stalking e diffamazione.