Milan Fonseca non rischia | Ibrahimovic ha lanciato un messaggio chiaro ai giocatori |Primapagina

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-26 19:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il calcio di agosto va considerato in quanto tale ma è innegabile che le amichevoli vinte contro Manchester City, Real Madrid, Monza e l’ottima prestazione contro il Barcellona abbiano illuso tutto l’ambientedi essere più avanti del previsto nello sviluppo del nuovo corso Paulo. Il tecnico portoghese è stato il primo a capire che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Segnali, forse percepiti negli allenamenti che hanno preceduto la partita contro il Parma, che hanno portato il tecnico portoghese a sconfessare un mese di lavoro su Pulisic trequartista é Chukwueze a destra con Loftus-Cheek mediano per tornare a una formazione che sembrava essere stata fatta dal suo predecessore Stefano Pioli.