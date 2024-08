Matelica e Loreto Pesaro guidano le Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Poco più di un mese al via del torneo di serie B Interregionale che inizia sabato 28 settembre con le marchigiane tutte assieme in un girone E leggermente modificato rispetto a quello dello scorso anno. Le nostre sono ben sette su dodici: le pesaresie Bramante, la Goldengas Senigallia, unica della provincia di Ancona dopo la rinuncia della Stamura e ben quattro maceratesi cioè, Civitanova, Porto Recanati e Recanati; con loro le emiliane Ozzano e Castel San Pietro, le abruzzesi Teramo e Roseto e gli umbri del Val di Ceppo. Roster ormai pressoché completati con le marchigiane sicure protagoniste: in particolare, grandi attese per, già big lo scorso anno ma alla fine costrette a rimanere nella categoria.