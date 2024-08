LIVE Nardi-Bautista Agut 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Doppio fallo (2°). 30-15 Servizio e dritto al volo! 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 In rete il dritto di. 0-1 Non risponde di dritto Luca. A-40 Larga la difesa di rovescio di. 40-40 Rovescio in rete di. 40-30 Sbaglia l'entrata di dritto l'azzurro. 30-30 Mette i piedi in campoe ottiene il punto di dritto. 30-15 Para a rete in modo vincente l'azzurro. 30-0 Lungo il dritto di. 15-0 Ace dell'iberico. Robertoal servizio 17.00 Giocatori in campo 16.53deve ancora vincere il suo primo parziale in un torneo del Grand Slam.Quest'oggi, l'attenuante fisica c'è, oltre che un avversario di fronte che è stato capace di esprimersi al meglio sul cemento newyorchese in passato. 16:45 Azzurro che cerca la prima affermazione allo Slam contro l'esperto spagnolo.