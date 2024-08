Laura Pausini e il divertente karaoke con le amiche in auto | il video Nessun trucco Nessun filtro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Solarolo (Ravenna), 26 agosto 2024 - Metti una serata con leall'insegna del divertimento con tanto diin), metti che una dellesiae che pubblichi undella performance sui social: il successo è assicurato. "per le strade di Solarolo (la mia città natale) con thesincronette (storiche dellacon cui condivide anche un account Instagram; ndr).. Semplicemente migliori amici": questo il post che accompagna ile le foto. A fare da microfono una bottiglietta di acqua: da Like a Virgin di Madonna a Carrie degli Europe, il gruppo diimprovvisa un live e ildiventa virale sui social.ha ricordato spesso in varie interviste il suo rapporto con ledi sempre: Cristina, Elisa, Lorena, Erika.