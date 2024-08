La Promessa Mauro va via | torna? Cosa succede con Leonor

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 26 Agosto 2024 7:53 pm by RedazioneMoreno lascia La. Per il pubblico di Canale 5 questo è un altro saluto a un personaggio importante della soap opera spagnola, presente sin dal primo episodio. Il lacchè lascia la tenuta e così anche la trama. Molti telespettatori già si chiedono se e quando tornerà. Facendo il punto della situazione, il ragazzo fa sapere a tutti che non ha alcuna intenzione di prendere il posto di Romulo come maggiordomo della villa. A detta sua, il suo superiore è ancora capace di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi. Ed ecco chepalesa la sua intenzione, invece, di lasciare la tenuta per accettare una proposta di lavoro.