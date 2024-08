La guida completa ai migliori orologi di fascia media

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quando si tratta di scegliere uno buono ma non troppo costoso, si finisce per interrogarsi sempre sullemarche dida uomo di, in cui la qualità e il design siano fattori essenziali. Uno non è solo un accessorio funzionale, ma anche un elemento di stile che riflette la personalità e il gusto di chi lo indossa. Per fare centro con lo stile non è indispensabile spendere cifre folli, come dimostrano anche appassionati collezionisti come Sylvester Stallone, visto con un Hamilton Khaki Field, noto per il suo stile robusto e militare, o Tom Hanks, che indossa spesso un Seiko SPB143, per non parlare del celebre Casio di Gerard Piqué. Non è un caso che il Casio G-Shock sia tra glipiù venduti grazie alla sua resistenza e funzionalità .