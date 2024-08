Kate Middleton torna in pubblico | è la terza apparizione della principessa dopo l’annuncio della malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)ad apparire in. Ladel Galles ha un tumore e continua a curarsi ma è comunque apparsa, radiosa ed elegante come sempre, insieme al principe William e il figlio George per la tradizionale messa domenicale di Balmoral. Un’occasione che, da tradizione, vuole unire la famiglia. E anche Re Carlo III non ha voluto esimersi dal celebrare un così tanto importante avvenimento. Per i reali inglesi, infatti, la permanenza in Scozia rappresenta una parentesi di riposoun anno faticoso, specialmente questo, in cui si è saputodel sovrano, ma anchestessa. Proprio per questo motivo, il Re ha voluto riunire tutta la famiglia: gli unici esclusi sono stati il principe Harry e Meghan Markle. La, dunque, èta in