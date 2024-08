Inizia la vendemmia in Piemonte | si spera in una grande annata Inviate le linee guida contro il caporalato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024)a macchia di leopardo lain. Le operazioni sono già cominciate nei poderi più bassi ed esposti al sole, mentre si attende alle quote più alte; si parte con Pinot e Chardonnay da spumante, poi Alta Langa, Moscato, Chardonnay e Arneis. Per il rosso, bisognerà attendere la metà di settembre, con il Dolcetto e il Barbera e, a inizio ottobre, il Nebbiolo. Nel frattempo, dopo l’inchiesta della procura di Asti sui capi diin vigna, il Consorzio di tutela del Barolo e del Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha mandato un vademecum agli associati con una lista di indicazioni da tenere in considerazione nel reclutamento del personale, cui seguirà unafrutto del tavolo con Confcooperative e Camera di commercio.