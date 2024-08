Il bacio del calabrone è il nuovo avvincente thriller di Giancarlo De Cataldo Abbiamo intervistato lo scrittore-magistrato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gli straordinari abiti esposti nel museo dedicato al couturier Cristóbal Balenciaga a Getaria, in Spagna, hanno dato aDe, noto autore di noir, l’ispirazione per Ildel, quinto romanzo giallo della serie con protagonista il pubblico ministero, nobile e meloname, Manrico Spinori della Rocca, detto “il contino”. La trama, di cui riveliamo l’indispensabile, inizia con la morte del titolare di una prestigiosa Maison di moda, che avviene alla cena di gala nel grande laboratorio dei costumi del Teatro Costanzi, a Roma, in occasione della prima de La traviata di Verdi. Tutto fa pensare a una fatale disgrazia, dovuta alla puntura della vespa mandarinia ogigante asiatico.