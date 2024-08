I due pesi e le due misure quando si giudica Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Medio Oriente brucia e intanto qui un gruppo di militanti comunisti ha redatto una lista del presunto potere sionista in Italia contro cui combattere per liberare la Palestina. Combattere qualcosa che non esiste? E in che modo? E soprattutto con quali mezzi? Non c’è da sorprendersi: comunismo, neonazismo, e pensieri unici vari, necessitano sempre di un nemico contro cui scagliarsi. Sorprendente, invece, è che questa lista non sarebbe mai stata compilata, se non si respirasse da mesi questo clima antisraeliano. Sono tante le guerre che si sono combattute, e che si combattono in giro per il mondo, alcune hanno richiamato la nostra attenzione, altre meno, ad altre ancora nessuno fa caso: le guerre cheha combattuto si sono sempre trasformate in uno psicodramma collettivo.