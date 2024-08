Fonseca traballa riecco Allegri per il Milan | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 26 agosto 2024) La partenza difficile delfa partire il processo ache vede la panchina già a rischio: torna, eccostaLa furia di Ibrahimovic si è abbattuta sul. All’indomani della sconfitta in casa del Parma, l’ex attaccante ha preso la parola e rivolto un discorso chiaro alla squadra. Ha chiesto una svolta, principalmente dal punto di vista mentale, Ibra e lo ha fatto a suo modo. Un confronto con la squadra per chiarire che così ilnon può andare avanti e che deve esserci per forza una sterzata già a partire dalla gara contro la Lazio. Una partita che assume i contorni del crocevia fondamentale per la formazione rossonera, ma anche per Paulo. Il tecnico portoghese si è assunto la responsabilità del tracollo del Tardini, ma questo non è bastato a placare l’iraista nei suoi confronti.