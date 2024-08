Eriksson Beckham | Sempre grato per avermi nominato capitano dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Abbiamo riso, abbiamo pianto e sapevamo che ci stavamo salutando. Sven grazie per essere la persona che seistato, appassionato, premuroso, tranquillo e un vero gentiluomo“. Così l’ex stella del calcio inglese Davidricorda Sven-Goran, scomparso quest’oggi all’età di 76 anni. “Ti saròperfatto diventare il tuo, e conserverò pergli ultimi ricordi di questo giorno con te e la tua famiglia“, ha aggiuntoin un post su Instagram in cui pubblica anche un breve video che lo ritrae insieme al suo ex allenatore in nazionale. Anche altri due ex nazionali inglesi hanno ricordato