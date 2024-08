È meglio tenere le finestre chiuse o aperte per stare più freschi in casa? La risposta ti sorprenderà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024)leo quelleper cercare sollievo dal caldo estivo? Ecco finalmente la. Nel corso dell’estate il dubbio si fa amletico e le discussioni si fanno infuocate intorno a una questione che con le temperature di questi ultimi anni non è affatto di lana caprina: perpiùinle? Sono tanti i fattori in gioco in questa scelta, confort personale, qualità dell’aria da respirare, efficienza energetica, riduzione del ricorso al condizionatore, risparmio in bolletta.chiudere o aprire lein questo periodo estivo? – cityrumors.itCome sempre accade, ognuno dei due “partiti” invoca solidi argomenti a sostegno della propria tesi. I partigiani dellesi fanno forza sulla volontà di manla freschezza dell’abitazione e sulla protezione dagli insetti.