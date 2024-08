Di Nicola trionfa al torneo Open di Senigallia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un successo di pubblico clamoroso a un nome di prestigio nell’albo d’oro per ildidi tennis, che per la prima volta in questo 2024 valeva come prequalificazione agli Internazionali d’Italia di Roma del prossimo anno. Davanti a una cornice di pubblico eccezionale, con circa 800 spettatori assiepati sulle tribune installate per l’occasione e in piedi, a vincere è stato Gianluca Di, che ha interrotto il sogno di Stefano Baldoni di vincere ilper il terzo anno consecutivo. Di, di Avezzano, 28 anni, classificato 2.2 ma ex promessa del tennis azzurro quando poco più che ventenne era già a un passo dai primi 500 della classifica mondiale, ha battuto proprio Baldoni in semifinale, con un 6-2 6-2 che però non rispecchia l’equilibrio del match.