Chadia Rodriguez interrompe il concerto per rimproverare un fan | Vengo lì a darti due sberle VIDEO

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Cos’è che hai detto tu? Ascolta, amore, se mi togliessi la camicia, poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, anche perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi imparano il tuo esempio di m***a. Ricordatelo!”, così. Che aggiunge: “Credono che sia normale dire una cosa del genere. Levati la camicia cosa? Chelì adue. Ma come ti permetti?! Ma vedi di imparare a stare al mondo”. La cantanteha reagito durante unall’Holi Dance Festival in Sardegna quando dal pubblico un uomo le ha urlato di togliersi la camicia. Durante sera, la rapper 36enne ha interrotto la sua esibizione per rispondere con fermezza. Così come si vede neiche stanno diventando virali sui social, si vede la reazione che ha scatenato gli applausi dei presenti. @giorgia.