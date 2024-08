Arti orafe tre borse di studio per giovani aspiranti artigiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - C'è tempo fino al 30 agosto per iscriversi al bando per l’assegnazione di trediper l'anno accademico 2024/2025, istituite dalla Fondazione The Place of Wonders e dalla scuola di oreficeria Le. L’iniziativa è nata per promuovere la crescita della cultura dellemanifatturiere e formare la prossima generazione di professionisti del settore orafo e contribuire così a preservare la ricca ereditàgianale di Firenze e la sua posizione unica come capitale della bellezza e della creatività.