Allegri pronto a tornare in Serie A bookmaker scatenati | due panchine traballano!

(Di lunedì 26 agosto 2024) Neanche 180 minuti diA e già leiniziano a essere calde, alcune addirittura incandescenti, ed ecco che i primi nomi iniziano a circolare. Uno dei più gettonati, ovviamente, è quello di Massimiliano, il quale, dopo l’addio alla Juventus, aspetta l’occasione buona per rimettersi in gioco. Il tecnico livornese è uno dei più ambiti ma attende un progetto che soddisfi le sue esigenze. Gli esperti Sisal, secondo i dati forniti dall’Adnkronos, vedono grande incertezza sul futuro dell’ex mister bianconero perché, come detto, sono tante le situazioni che gli si potrebbero prospettare a stretto giro. Sicuramente l’esperienza da Ct di una nazionale, offerta a 4,00, non è da escludere masta vedendo come il suo conterraneo Spalletti stia faticando non poco passando dal lavoro quotidiano a quello di selezionatore.