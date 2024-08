Aliante precipitato a Pavullo | Ho visto Chiodi prima del decollo stava bene ed era molto tranquillo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dominic Bonucchi sabato mattina era all’aeroporto Paolucci di. Come altri presenti ha assistito sconvolto all’incidente costato la vita ad Eugenioil pilota 71enne di Spezzano schiantatosi al suolo con i suo. Ieri i tecnici di Enac arrivati da Romano eseguendo i rilevi per cercare di capire le cause dell’incidente, mentre nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia sul corpo diper verificare se all’origine della manovra sbagliata possa esserci stato un malore. Dominic era insieme a lu pochi attimidella tragedia. A fatica trattiene la commozione. ConoscevaEugenio? "Lo conoscevo da molti anni, ci siamo ritrovati nel cammino del volo diverse volte con deltaplano, parapendio,". Lei l’hasabato mattina? "Sì.