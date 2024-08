Traffico Roma del 25-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto in zona Borghesiana code per incidente su via Casilina In entrambe le direzioni in corrispondenza di via Biancavilla Incoronato ilper incidente su via Pontina tra via di Trigoria e Tor de’ Cenci verso il centro città è sempre alle porte diSud segnalato un incendio in via di Pratica in prossimità di via Tullio Giordana si transita attraverso un senso unico alternato in zona Cinecittà chiusa viale Antonio Ciamarra sempre per incendio in prossimità di via Francesco Gentile in direzione Casilina questa sera alle 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A dalle 18:30 circa disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e potenziamento del servizio di trasporto pubblico trasporto ferroviario ritardi sulla linea alta velocitàNapoli per ...