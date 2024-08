Occupazione in Sicilia contributo di 30mila euro per ogni nuovo assunto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Trentamila, in 3 anni, perin. È l’incentivo attivato dall’assessorato regionale del Lavoro con l’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regionena rivolto alle imprese che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale. La dotazione finanziaria è di 40 milioni che consentirà di erogare contributi per assumere fino a 1.350 persone. Tra pochi giorni sarà comunicata la data del click day, ovvero del giorno dal quale le aziende potranno presentare la domanda. L’incentivo viene riconosciuto, fino ad un massimo di 10 milaall’anno per tre anni, per le nuove assunzioni a partire dall’1 gennaio 2024 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Sono esclusi i contratti di apprendistato.