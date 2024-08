Naldi l’ex fisioterapista di Sinner | Ho dato il massimo sono stato professionale al 100%

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) Lo sfogo deldi, Giacomo, dopo il caso di doping che lo ha visto coinvolto in prima persona. Non entra nel merito della questione su Instagram, sembra più un post d’addio ae un chiarimento sulla sua professionalità.: «Fa male non essere nel box per, ma dovrò abituarmici in fretta» «Da spettatore misempre chiesto quale fosse l’obiettivo di spettacolarizzare le vicende giudiziarie, se non quello di giudicare, creare o distruggere le persone e la loro reputazione. Oggi che neprotagonista, ne ho la conferma!». Duro sfogo sui social di Giacomodi Janniklicenziato dopo il caso Clostebol (aveva usato un prodotto contenente la sostanza proibita per curarsi un dito ferito trasmettendola al tennista azzurro attraverso un massaggio e da qui la sua positività).