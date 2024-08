Monza il Tridente e una rocambolesca 500 Miglia brianzola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) di Leo Turrini Domenica 1 settembre, la Formula Uno torna a. Esignifica Ferrari, per un’infinità ragioni. Ci fu un tempo, però, in cui il Tempio brianzolo della Velocità coincideva anche con le glorie di un altro prestigioso marchio italiano, la Maserati! È bello parlarne qui e ora, coltivando la speranza che ilsia in grado di garantirsi un futuro all’altezza della tradizione. In versione elettrica, ibrida o endotermica la Maserati appartiene al patrimonio delle emozioni collettive. Sarebbe un dispiacere essere costretti ad accettarne l’eutanasia industriale! Dicevo die del. Tra le tante avventure che potrei sottrarre all’oblio, ne ho scelta una del 1958. Quell’anno il circuito ospitò una500all’italiana. E Maserati iscrisse una vettura realizzata appositamente per l’evento.