LIVE – Diamond League Silesia 2024 con Jacobs | atletica leggera in DIRETTA

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladella dodicesima tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo la pausa per i Giochi Olimpici di Parigi, il massimo circuito mondiale diè tornato prima a Losanna e ora si sposta in Polonia per il Kamila Skolimowska Memorial. Tanti gli italiani presenti in gara, tra cui spiccano l’ex campione olimpico Marcell, in gara nei 100 metri così come l’altro alfiere azzurro Chituru Ali. I due se la vedranno con una folta schiera di fuoriclasse, su tutti l’argento ed il bronzo olimpico Kishane Thompson e Fred Kerley. Presenti poi la campionessa europea del lancio col martello Sara Fantini, il campione europeo dei 110 hs Lorenzo Simonelli, la triplista Dariya Derkach, Fausto Desalu nei 200. Appuntamento a partire dalle 14.00, mentre i 100 metri sono in programma alle ore 15.40. Sportface.