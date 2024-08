La reunion degli Oasis è confermata saranno gli headliner a Glastonbury 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Gli, con la formazione originaria di Liam e Noel Gallagher, sono pronti a tornare sul palco – dopo diversi rumors che si sono accavallati in queste settimane – e lo faranno il prossimo anno comeal prestigioso Festival di. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime settimane, ma intanto il ben informato Mirror ha sganciato la “bomba”. L’evento non cade a caso perché l’anno prossimo è il 30esimo anniversario del secondo iconico album “(What’s the Story) Morning Glory?”, uno dei più venduti di tutti i tempi. Glinascono a Manchester nel 1991 e hanno piazzato otto singoli al primo posto tra cui “Some Might Say” e “Don’t Look Back In Anger”. L’ultimo concerto dal vivo dei fratelli Gallagher insieme è stato a Parigi nel 2009. Al culmine della loro carriera hanno suonato a due concerti leggendari a Knebworth davanti a 250mila fan.