Influenza passi avanti verso vaccino spray universale | come funziona

(Di domenica 25 agosto 2024) Milano, 24 ago. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in autunno è un appuntamento fisso per le categorie più a rischio: la campagna vaccinale contro l'. Questo perché i virus che causano l'infulenza sono soggetti a mutazioni, e i vaccini vengono modificati annualmente perché potrebbero non corrispondere ai ceppi più virulenti della stagione. Tanto che un traguardo 'ambito' da molti ricercatori è quello di riuscire a mettere a punto unin grado di offrire una protezione ampia contro le infezioni gravi, coprendo da tutti i ceppi virali e idealmente più a lungo di una singola stagione. Una sfida insidiosa che ancora non è stata vinta. Ma uno studio pubblicato questa settimana sul 'Journal of Virology' suggerisce che forse ci stiamo avvicinando alla meta.