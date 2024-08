Il Vaiolo delle Scimmie | Pericoli Sintomi e Cure!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 25 agosto 2024) Scopri tutto sul, rischi e come proteggersi. Una malattia rara ma preoccupante che richiede attenzione globale per evitare nuovi focolai. Il, conosciuto anche come “Monkeypox”, è una malattia virale rara ma potenzialmente pericolosa, causata da un virus della stessa famiglia del, il Poxviridae. Nonostante il nome, questa patologia non è limitata alle, poiché può infettare vari animali, come roditori e piccoli mammiferi, e può essere trasmessa all’uomo attraverso il contatto con animali infetti, fluidi corporei, o anche attraverso stretto contatto con persone infette. Il primo caso difu identificato negli anni ’50 nelle colonie diutilizzate per ricerche, da cui deriva il nome. Tuttavia, i primi casi umani furono segnalati in Africa centrale negli anni ’70.