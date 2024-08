Il Papa contro Zelensky | Le chiese non si toccano La replica di Kiev | Limitiamo i filorussi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 agosto 2024)Francesco si schiera pubblicamentela legge firmata da Volodymyrche mette al bando le attività della Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca. “Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione Russa”, esordisce il Pontefice all’Angelus. Poi aggiunge: “e pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina, mi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti”. Secondo Francesco, “non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un maleil suo popolo, sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato”. “E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa”, afferma. “Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana – è l’appello del-.