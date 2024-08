Formia ubriaco alla guida investe un pedone e fugge | patente ritirata e auto sotto sequestro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto- Nella serata di ieri 24 agosto, in, nella centralissima Via Vitruvio, si è verificato un investimento di unda parte di unmobilista, che gli procurava fratture multiple. Nell’immediatezza l’mobilista, mentre si stava allontanando dal luogo teatro del sinistro, veniva rintracciato e fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile. Al giovane,posto al test con etilometro, è stato riscontrato un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dnormativa. Lagli è statae l’vettura posta. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.