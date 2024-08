Dieci creme idratanti low cost da provare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Estratto di caviale, polvere di diamanti, bava di lumaca e tartufo. Oro, champagne, zafferano, rubini e platino. Ecco la cosa divertente del lusso: la sua opulenza è, per definizione, inutile. Specialmente quando si tratta di prodotti di bellezza. La skincare è sempre piùosa. Un recente sondaggio di Groupon ha evidenziato come ogni donna spenda in media 3.756 dollari l’anno in prodotti e servizi per la cura della persona. Una spesa eccessiva, e spesso inutile, almeno secondo la dermatologa Fayne L. Frey - autrice del libro Skincare Hoax - che in un’intervista ha dichiarato: «Quando si tratta diper gli occhi eda notte eper il collo eper i piedi, tonici e astringenti, secondo me, se hai la pelle sana non hai bisogno di nessuno di questi». «Se li vuoi e ti fanno stare bene, goditeli», ha proseguito.