Casnigo schianto tra un’auto e una moto | marito e moglie feriti gravemente

(Di domenica 25 agosto 2024). Grave incidente nel pomeriggio di sabato 24 agosto a, lungo la Provinciale ex Statale 671 della Val Seriana. Il sinistro si è verificato attorno alle 17.30, coinvolgendo una Fiat Panda e unaBMW. L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Clusone, intervenuti sul posto insieme a due ambulanze e amedica: una coppia residente a Torre Boldone,di 62 anni edi 60, stavano procedendo lungo la strada a bordo della due ruote quando improvvisamente si sono scontrati con l’auto, sulla quale viaggiavano il 50enne alla guida e l’anziana zia di 85 anni. Il personale medico si è subito occupato delle condizioni dei due centauri, trasportati subito dopo in ospedale ad Alzano Lombardo rispettivamente in codice rosso e giallo.