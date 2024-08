Bergamo col naso all’insù | tornano i fuochi per Sant’Alessandro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024). Dopo la pausa dell’anno scorso, dovuta ad alcuni problemi organizzativi, ad’artificio per festeggiare, il patrono della città. L’appuntamento è lunedì 26 agosto, giornata in cui si ricorda questo santo, alle 22.30 in Piazza Vittorio Veneto, nel cuore del capoluogo orobico. Lo spettacolo pirotecnico, che è diventato un appuntamento atteso da moltissime persone, viene riproposto in grande stile, come ormai da tradizione. L’iniziativa, a cura di COMAP, rientra nel programma dei festeggiamenti di. Anche quest’anno, inoltre, l’associazione organizza la “Fiera di”, in corso sul Sentierone fino a lunedì 26 agosto 2024 sul Sentierone, con bancarelle aperte aperte dalle 9 alle 24.