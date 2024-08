Atp 250 di Winston-Salem Sonego eccezionale con Michelsen vince il torneo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 25 agosto 2024 – Un brillante Lorenzoconquista ilAtp 250 di, in North Carolina. L'Azzurro ha battuto, in finale, il 19enne statunitense Alex(numero 52 al mondo) con il risultato di 6-0, 6-3. Per il tennista torinese è il quarto titolo Atp in carriera. Le parole di Lorenzo– Fonte SkySport "Non ho parole, è un momento incredibile. Sono orgoglioso. Congratulazioni aper ile in bocca al lupo per gli US Open. Grazie al mio team, ci divertiamo anche fuori dal campo. Sono felice di questo titolo"