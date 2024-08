Vannacci e il governo | È Forza Italia che vuole rompere Bersani? Si scusi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Sul no allo ius scholae l’eurodeputato, già generale, Robertoè irremovibile. "Èche è pronta a, non noi", ma in casa Lega nessuna scissione: "Vogliono solo mettere zizzania". A un anno dal dirompente ‘Il Mondo al contrario’ che l’ha catapultato in politicava dritto per la sua strada., andiamo per ordine: dopo essere stato querelato da Paola Egonu per le affermazioni contenute nel suo libro, scrisse una lettera di chiarimento all’atleta azzurra, e quel procedimento si è concluso con l’archiviazione. A Ravenna, la procura è intenzionata a chiedere la condanna perdopo averle dato del “coglione”.