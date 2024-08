TS – Montero ko 3-4 col Cerignola in casa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 00:51:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Juve Next Gen-Audace: rivivi la diretta 95? – GOL JUVE NEXT GEN!Stivanello mette dentro il tris. Si sveglia troppo tardi la Juve perché la gara finisce qui. 93? – GOL JUVENTUS NEXT GEN!Palumbo serve Amaradio che con la punta manda alle spalle di Saracco. 90? – Cinque i minuti di recupero. 83? – I bianconeri in superiorità numerica non riescono a creare grossi pericoli. 81? – Cambio per!Dentro Ledonne e fuori Guerra. 80? – Ammonito Amaradio, entrato in maniera scomposta sull’avversario. 78? – Doppio cambio per il!Dentro Ruggiero e Di Dio, fuori Paolucci e Bianchini 76? – Occasione!Tascone va al tiro con il destro, Daffara compie un bellissimo intervento e manda in angolo. 74? – GOL!Gagliano non sbaglia, Daffara intuisce e tocca ma il pallone finisce in fondo alla rete.