TS – Koopmeiners-Juve convocati Atalanta per il Torino | la scelta di Gasperini

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 21:11:46, l’ultimo titolo di Tuttosport: Resta sempre un grande punto interrogativo il futuro di Teun. Se è vero che laha chiuso per Nico Gonzalez prima e per Francisco Conceicao poi, resta vivo l’interesse per il centrocampista olandese. Intanto arrivano indicazioni importanti da parte dell’in vista del match di domani contro il: Gian Piero, infatti, ha deciso di non convocareneanche per la seconda giornata di campionato, in attesa di sviluppi definitivi sul suo futuro.out perSono 22 idiper la sfida contro i granata. All’appello, oltre, manca anche Ademola Lookman, un altro dei big nerazzurri la cui permanenza è ancora tutta da stabilire.