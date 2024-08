Taremi | Inter posso fare di più! Conceicao? Voglio sempre vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Come avviene da inizio stagione, anche un giocatore va in conferenza stampa nel post partita. Dopo-Lecce, assieme a Inzaghi, èvenuto anche. CONFERENZAPOST PARTITA-LECCE Cosa pensi della partita e dell’accoglienza dei tifosi? Sono molto felice di essere qui e di giocare con l’. I tifosi sono stati incredibili, hanno creato una grande atmosfera per me. È stato molto bello. Hai visto delle differenze dal calcio italiano rispetto a quello portoghese? Il Porto mi ha dato un grande credito in Europa e gli saròriconoscente, ma l’è una squadra di livello mondiale. L’atmosfera qui è stata incredibile, giocare a San Siro come un giocatore dell’è un sogno diventato realtà.