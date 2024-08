Stasera primo test con la Recanatese Ma mister Gadda guarda già al futuro | | Il risultato è l’ultimo dei problemi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Anconaalle 20.30 in campo al Tubaldi di Recanati per il preliminare di Coppa. Chi passa il turno gioca domenica 1 settembre al Bianchelli contro la Vigor. Il format prevede che in caso didi parità il passaggio sia deciso ai rigori. Per l’Ancona die Guerini è ilesame della stagione che giunge a meno di tre settimane dall’inizio della preparazione, con una squadra completamente nuova e ancora alla ricerca della migliore intesa. Non si possono attendere miracoli da questoincontro ufficiale, specie perché i dorici affronteranno in trasferta una squadra con numerose conferme provenienti da quella dello scorso anno in C, a cominciare da Melchiorri e Sbaffo.